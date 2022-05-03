Полицейские Калмыкии принимают участие в онлайн-акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

О своем деде, орденоносце Тимофее Ефремове, рассказывает старший лейтенант внутренней службы Новохатская Светлана Ивановна, инспектор Информационного центра МВД по Республике Калмыкия "Мой дед, гвардии сержант Ефремов Тимофей Иванович, родился в 1914 году в селе Валуевка Ремонтненского района Ростовской области.
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