Полицейские Калмыкии принимают участие в онлайн-акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

О своем деде, орденоносце Тимофее Ефремове, рассказывает старший лейтенант внутренней службы Новохатская Светлана Ивановна, инспектор Информационного центра МВД по Республике Калмыкия "Мой дед, гвардии сержант Ефремов Тимофей Иванович, родился в 1914 году в селе Валуевка Ремонтненского района Ростовской области.