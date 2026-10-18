Есть вещи, которые невозможно объяснить логикой, даже если ты прожил в тайге половину жизни и привык доверять только собственным ногам, компасу и выверенным ориентирам.
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