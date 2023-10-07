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Ученые назвали самые лучшие и самые худшие варианты завтрака

Ученые назвали самые лучшие и самые худшие варианты завтрака

Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала переосмыслить свое отношение к завтракам.Британские ученые провели масштабное исследование и выяснили, как завтрак влияет на активность человека в течение всего дня.

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