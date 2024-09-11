Бить или не бить по России? Украина использовала почти все переданные ракеты ATACMS — CNN

Бить или не бить по России? Украина использовала почти все переданные ракеты ATACMS, пишет CNN. Американский чиновник отметил, что у США очень ограниченный запас ATACMS, доступный для обеспечения Украины.
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