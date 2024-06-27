Простой и красивый слоеный пирог с яблоками. Повторил рецепт Haute Cuisine на домашней кухне

Новые яблочные пироги просто сыпятся на меня… Открываю ли я новый номер журнала Fou de Pâtisserie, заглядываю ли поужинать в незнакомый московский ресторан, листаю ли ленты крутых кондитеров в инстаграме… Кругом подстерегают меня рецепты яблочных пирогов.
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