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Прикольные и зачетные демотиваторы со смыслом
Больше всех я ненавижу свою совесть... зараза... ворчит постоянно. И еще силу воли - эта вообще где-то шляется...
Не знаю, как долго еще будет идти дождь, но животные уже собрались парами и куда-то идут...
Свежие комментарии
VO
Valdemaras Orlauskas
Прикольные картин...
ольга решетникова
А еще создатели демов забыли, что Пушкин не писал "тем больше нравимся". Пушкин писал "тем легче нравимся мы ей".
Смешные комментар...
alla сираева
Вот уЖ воистину :"И дал тогда Господь им соцсети,дабы дурь каждого была видна..." Это Ж сколько у нас на голову дЁрн...
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Зашибись
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.
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