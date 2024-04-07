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Мы соседи по планете

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Наедине с природой: 15 впечатляющих пейзажей фотохудожника Бенджамина Эверетт

Наедине с природой: 15 впечатляющих пейзажей фотохудожника Бенджамина Эверетт

Художник-пейзажист забирается в дикие места и снимает пейзажи, которые никто до этого не видел. Бенджамин Эверетт (Benjamin Everett) — фотохудожник и мастер пейзажа, который в поисках интересной натуры путешествует от Аляски до южного побережья Тихого океана.

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