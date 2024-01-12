Полиция Петербурга ищет мигранта по подозрению в домогательствах школьницы

Сотрудники правоохранительных органов Кировского района Петербурга ведут поиски 20-летнего мигранта, подозреваемого в совершении сексуальных действий насильственного характера в отношении 12-летней девочки.
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