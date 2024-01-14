Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В результате удара по аэродрому Долгинцево уничтожен склад боеприпасов ВСУ

В результате удара по аэродрому Долгинцево уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Российские ракетчики и артиллеристы нанесли удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами, а также техника и боевики на позициях.

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