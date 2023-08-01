ФОТО: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRES ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей из 30 стран.
ТРИДЦАТЬ ПЛАНОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ ГОТОВЯТ К МИРУ БЕЗ РОССИИ
Комментарии
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МС
Марина Свобода
уже само по себе странно решение конфликта без стороны конфликта. Надо усилить идеологическое влияние на все эти страны. Надо разъяснять повсеместно все нюансы СВО: 1. кто начал и почему, 2 геноцид русскоговорящего населения 3 8 лет бомбардировок 4. США и ЕС - участники конфликта, подогревающие военные действия 5. обман с Минскими соглашениями 6. обман с зерновой сделкой России пора встать с колен и заняться реальной идеологической войной в других странах. Также как промывали 30 лет мозги США в Украине и в других странах. Допустить всех независимых журналистов, режиссеров, актеров для правдивого показа ситуации И прекратить пировать и гулять пока наши ребята воюют. 7. принять помощь Северной Кореи. 8. прекратить за счет своего народа кормить все эти страны, которые предают постоянно И начинать надо вчера.
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23 час.
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