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Будем надеяться, что их менталитет изменится...

Будем надеяться, что их менталитет изменится...

С началом СВО вместе с беженцами из Донецка и Луганска в России обосновалась и успешно закрепилась на медийных и культурных рубежах тусовочка людей, которая начала продвигать определенные идеи.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
У нас так принято пришлые учат местных МВД.
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3 час.
Олег Едаменко
&quot;Гниды свою недострану просрали, превратили в нацистский враждебный нам зоопарк&quot;, а теперь нас учат Родину любить - знакомьтесь: типично хохлятский менталитет. Очень заразная штука.
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1 час.

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