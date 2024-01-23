С началом СВО вместе с беженцами из Донецка и Луганска в России обосновалась и успешно закрепилась на медийных и культурных рубежах тусовочка людей, которая начала продвигать определенные идеи.
Будем надеяться, что их менталитет изменится...
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
У нас так принято пришлые учат местных МВД.
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3 час.
Олег Едаменко
"Гниды свою недострану просрали, превратили в нацистский враждебный нам зоопарк", а теперь нас учат Родину любить - знакомьтесь: типично хохлятский менталитет. Очень заразная штука.
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1 час.
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