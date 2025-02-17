ГК «ЛокоТех» определила победителей производственного соревнования «Мы из Тех» по итогам IV квартала 2024 года

Лидерами производственного соревнования «Мы из Тех» по итогам IV квартала 2024г. стали сервисные локомотивные депо (СЛД) «Калининград» (филиал «Северо-Западный»), «Поворино» (филиал «Южный») и «Москва-Сортировочная» (филиал «Московский»).
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