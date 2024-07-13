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Jaguar снимет с производства пять моделей

Jaguar снимет с производства пять моделей

Автомобильный бренд Jaguar снимет с производства пять своих моделей. Об этом сообщает carscoops.com. Речь идет о моделях XE, XF, F-Type, E-Pace и I-Pace EV, которые, как заявил генеральный директор Jaguar Адриан Марделл, не приносят компании дохода.

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