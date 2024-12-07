Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Значит следом будет повышение цен. Ну и накой это надо?Россия и Белорусс...
  • Сергей Дмитриев
    Недуг головокружения поражает даже самых стойких. Какая печаль !  "Не спеши, а то успеешь" - наставлял меня напарник-..."Свой я, деревенс...
  • Татьяна Бутова
    Кошмар. Где народные фронты. И Нину чиновники "не забыли" , как просил Президент.В России многодет...

Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на iPhone

Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на iPhone

Дмитрий Песков уточнил, что в прошлые годы властям не удавалось добавить эту программу в App Store Кремль работает над приложением для прямой линии Владимира Путина на iOS, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх