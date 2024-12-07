Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на iPhone

Дмитрий Песков уточнил, что в прошлые годы властям не удавалось добавить эту программу в App Store Кремль работает над приложением для прямой линии Владимира Путина на iOS, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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