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Китай

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Китай призвал США решить свои внутренние проблемы с правами человека и прекратить вмешательство в дела других стран

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ -- Китай призвал США надлежащим образом решить свои многочисленные проблемы с правами человека, вместо того чтобы часто использовать их в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран и махать санкционной дубиной, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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