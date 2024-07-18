Китай призвал США решить свои внутренние проблемы с правами человека и прекратить вмешательство в дела других стран

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ -- Китай призвал США надлежащим образом решить свои многочисленные проблемы с правами человека, вместо того чтобы часто использовать их в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран и махать санкционной дубиной, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.