Ученикам столичных ИТ-классов рассказали об инклюзивном дизайне

В рамках проекта «Учебный день в ИТ-компании» учащимся столичных ИТ-классов рассказали о том, как создавать цифровые продукты, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также какой интерфейс можно назвать по-настоящему удобным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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