Ученикам столичных ИТ-классов рассказали об инклюзивном дизайне

В рамках проекта «Учебный день в ИТ-компании» учащимся столичных ИТ-классов рассказали о том, как создавать цифровые продукты, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также какой интерфейс можно назвать по-настоящему удобным.