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Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин» в Приморье

Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин» в Приморье

Танкер-газовоз «Петр Столыпин» осмотрел президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле . Главе государства провели экскурсию в рубке танкера, который предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути.

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