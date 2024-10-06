В Берлине предложили французам, британцам и полякам вместе заложить основы послевоенного порядка в Европе

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу по Украине в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши, для выработки предложений по европейскому устройству после окончания войны, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мерца, адресованное лидерам упомянуты вые стран.