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Иско признан лучшим игроком апреля в Ла Лиге. Хавбек «Бетиса» обошел Винисиуса и Аспаса

Полузащитник «Бетиса» в борьбе за награду обошел Яго Аспаса («Сельта»), Винисиуса Жуниора («Реал»), Юссефа Эн-Несири («Севилья») и Савио Морейру («Жирона»).

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