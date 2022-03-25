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Медицинский отряд спецназа ЮВО на Кубани отработал практические действия на автоперевязочных нового поколения

Медицинский отряд спецназа ЮВО на Кубани отработал практические действия на автоперевязочных нового поколения

В ходе практических действий медицинские работники провели эвакуацию условно раненых, выполнили в новых автоперевязочных мероприятия первой врачебной и медико-санитарной помощи.

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