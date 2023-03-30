Военное обозрение

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В Пентагоне меняют разработчика гиперзвуковых ракет после признания испытаний AGM-183A ARRW неудовлетворительными

В Пентагоне меняют разработчика гиперзвуковых ракет после признания испытаний AGM-183A ARRW неудовлетворительными

Американская пресса пишет о том, что военное ведомство США разочаровано серией неудач при испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW от компании Lockheed Martin.

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