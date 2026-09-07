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Проданная дружба, уходы звёзд из-за унижений и внезапные смерти: закулисье «Уральских пельменей»

Проданная дружба, уходы звёзд из-за унижений и внезапные смерти: закулисье «Уральских пельменей»

На протяжении почти тридцати лет они оставались символом семейного юмора — «Уральские пельмени» смешили страну, а зрители верили, что за кулисами у них такая же тёплая атмосфера.

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