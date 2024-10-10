Расчет "Малки" уничтожил арторудие и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Военные расчета 203-мм САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и арторудие военнослужащих ВСУ и украинских националистов на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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