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Нижегородская правда

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Внучка экс-мэра Самары пыталась создать видимость, что убитые ею близкие живы

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова после убийства своих бабушки и дедушки пыталась создать видимость того, что они живы, сообщает RT со ссылкой на источник в суде.

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