Вслед за главой Пентагона экстренно госпитализирован министр обороны Италии

Министра обороны Италии срочно госпитализировали в Риме.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто экстренно госпитализирован в Риме с подозрением на воспалительный процесс наружной оболочки сердца - перикардит.
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