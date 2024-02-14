Украина заявила о потоплении большого десантного корабля «Цезарь Куников» - в результате удара морских дронов.
Подбили еще один наш большой десантый корабль. "Цезарь Куников"
Комментарии
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Виктор Асманкин
Хватит обсераться надо действовать на опережение
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1 час.
АМ
Александр Мор
Восточная Сибирь их не приглашала. Все вопросы к московским любителям смугленьких.
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1 час.
Юрий Кушнарев
позор,как можно такой корабль без сторожевого прикрытия из базы выводить? Сколько ещё надо таких ошибок? Где все эти "Хибины","Алабуги" ? Что,нельзя амеровскому беспилотнику поставить помехи,чтобы тот ЦУ не мог дать,если сбивать их пока не хотите? Понятно,что вопросы легче задавать,и всё же доколе?
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1 час.
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