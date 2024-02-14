Подбили еще один наш большой десантый корабль. "Цезарь Куников"

Юрий Кушнарев

позор,как можно такой корабль без сторожевого прикрытия из базы выводить? Сколько ещё надо таких ошибок? Где все эти "Хибины","Алабуги" ? Что,нельзя амеровскому беспилотнику поставить помехи,чтобы тот ЦУ не мог дать,если сбивать их пока не хотите? Понятно,что вопросы легче задавать,и всё же доколе?