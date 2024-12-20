Польша подписала соглашение о поставке более миллиона патронов

Соглашение на поставку патронов калибра 12,7 мм, а также боекомплектов для 120-мм минометов подписало Польское агентство по вооружению с польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa, сообщает пресс-служба агентства 20 декабря в соцсети X.
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