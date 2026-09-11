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Аргументы и Факты

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Дмитриев заявил, что БРИКС открывает возможности для совместных проектов

Дмитриев заявил, что БРИКС открывает возможности для совместных проектов

БРИКС предоставляет перспективы для реализации новых совместных инициатив, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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