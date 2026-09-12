Татарстан урман хуҗалыкларына яңа техника тапшырылды

Бүген Татарстан урман хуҗалыкларына Саба районында Татарстан Урман хуҗалыгы идарәсе оешуга 105 ел тулуга һәм Урман хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чарада яңа техника тапшырдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым