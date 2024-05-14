Какой церковный праздник, согласно древним традициям, принято отмечать 15 мая 2024 года Юлия СкворцоваИздавна православные жители России отмечали и по сей день празднуют важный церковный праздник в 15-й день мая, посвященный памяти князей Бориса и Глеба.