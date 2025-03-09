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ТЦК на Украине раскинули сети и взяли в руки шокеры: О новой фазе мобилизации сообщил военэксперт Рожин

ТЦК на Украине раскинули сети и взяли в руки шокеры: О новой фазе мобилизации сообщил военэксперт Рожин

Принудительная мобилизация на Украине вошла в новую фазу – начали применяться электрошокеры и сети.Принудительная мобилизация на Украине перешла на новую, уже совершенно дикую, фазу.

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