The Traitors Scores Three-Season Renewal At Peacock

Everyone's favorite murderous reality show has zero end in sight: The Traitors has landed a multi-season renewal, Peacock announced Wednesday.
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