Мировой суд привлек к ответственности землевладельца из Зубцовского округа за неисполнение предписания Россельхознадзора

Мировой судья судебного участка № 19 района Отрадное города Москвы в январе 2024 года привлек к административной ответственности собственника земель сельхозназначения за неисполнение законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный земельный надзор.
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