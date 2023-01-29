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Eghtesad news: США утверждают, что в конфликте на Украине найден "китайский след"

Eghtesad news: США утверждают, что в конфликте на Украине найден "китайский след"

© AP Photo / Ng Han Guan Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США считают, что Китай якобы тайно помогает России на фоне специальной военной операции, пишет Eghtesad news.

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