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Тульские новости

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В Тульской области на выборах 3229 наблюдателей

В Тульской области на выборах 3229 наблюдателей

Количество наблюдателей на выборах в Тульской области превысило показатель 2024 года и составило 3229 человек, включая представителей партий, кандидатов, Общественной палаты и СМИ.

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