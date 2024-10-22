Во ВГИКе студенты из Узбекистана избили толпой и сломали нос русскому парню. Всё произошло из-за одной записки.
Во ВГИКе студенты-мигранты избили русского парня из-за записки. Вытащили прямо посреди лекции
Комментарии
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Геннадий Сытник
На. Видео. https://t.me/mnogonazi/19693
Многонационал
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2 час.
Андрей Павлов
Ценные в мире искусства специалисты продемонстрировали свою национальную культурную особенность. Их соплеменники, которые во ВГИК по квоте не попали, на улице делают то же самоё. Что ВГИК, что рынок "Садовод", разницы никакой.
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1 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как можно этих диких мастурбеков принимать во ВГИК?! Всему есть предел! Неужели их теперь не отчислят и не отправят назад в кишлак , насиловать бедных овечек?
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53 мин.
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