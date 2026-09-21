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59-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в селе Алтайского края

59-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в селе Алтайского края

Частный дом загорелся в селе Устьянка Локтевского района 20 сентября. Пострадал 59-летний мужчина, его госпитализировали, сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края.

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