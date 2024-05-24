Требуются рабочие на автомойку.График работы 3/3 ,возможны подработки.Оплата 30 % от количества вымытых автомашин.
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Требуются рабочие на автомойку.График работы 3/3 ,возможны подработки.Оплата 30 % от количества вымытых автомашин.