"Не пора ли всем приезжим дать пинка?!": В Госдуме устали от наглости мигрантов и предложили решить вопрос кардинальным способом

АНГЕЛ АНГЕЛ

Я вполне удовлетворен что пришлые начистили зажравшуюся, свиную рожу "народному" избраннику, глянь мозги начнут работать и пусть в день по нескольку раз им ума вкладывают по мордасам политикам, чиновникам всех уровней, насилуют их членов семьи, унижают глядишь процесс выдворения пришлых пойдет не на словах, а на деле, заодно и тех кто лоббирует их интересы, крышует зацепят вместе со всей миграционной мафиозной ОПГ во главе с Хуснуллиным, поверьте это похлеще Минобороны и генштаба будет в строительной и миграционной мафии...