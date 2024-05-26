Интересная жизнь с Vera Star Беспрецедентная наглость мигрантов, проживающих на территории России, может вынудить власть начать принимать действенные и жесткие меры в их отношении.
"Не пора ли всем приезжим дать пинка?!": В Госдуме устали от наглости мигрантов и предложили решить вопрос кардинальным способом
Комментарии
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Maxim
Муфтия из КСА выписать..
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33 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Я вполне удовлетворен что пришлые начистили зажравшуюся, свиную рожу "народному" избраннику, глянь мозги начнут работать и пусть в день по нескольку раз им ума вкладывают по мордасам политикам, чиновникам всех уровней, насилуют их членов семьи, унижают глядишь процесс выдворения пришлых пойдет не на словах, а на деле, заодно и тех кто лоббирует их интересы, крышует зацепят вместе со всей миграционной мафиозной ОПГ во главе с Хуснуллиным, поверьте это похлеще Минобороны и генштаба будет в строительной и миграционной мафии...
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18 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Мастурбеков и их саранчу нах из России, вспомните 90-е, что они творили со всеми кто не их национальности...Они тоже этого хотят?
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10 мин.
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