Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Мастурбеков и их саранчу нах из России, вспомните 90-е, что они творили со всеми кто не их национальности...Они тоже ..."Не пора ли всем ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Я вполне удовлетворен что пришлые начистили зажравшуюся, свиную рожу "народному" избраннику, глянь мозги начнут работ..."Не пора ли всем ...
  • Елена Рудых
    А не пронесёт тех генералов с миллиона?! Рабочим на заводах по оборонке зарплаты не хотите поднять? Они по три смены ...Симоньян: Генерал...

"Не пора ли всем приезжим дать пинка?!": В Госдуме устали от наглости мигрантов и предложили решить вопрос кардинальным способом

"Не пора ли всем приезжим дать пинка?!": В Госдуме устали от наглости мигрантов и предложили решить вопрос кардинальным способом

Интересная жизнь с Vera Star Беспрецедентная наглость мигрантов, проживающих на территории России, может вынудить власть начать принимать действенные и жесткие меры в их отношении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Муфтия из КСА выписать..
Ответить
33 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Я вполне удовлетворен что пришлые начистили зажравшуюся, свиную рожу &quot;народному&quot; избраннику, глянь мозги начнут работать и пусть в день по нескольку раз им ума вкладывают по мордасам политикам, чиновникам всех уровней, насилуют их членов семьи, унижают глядишь процесс выдворения пришлых пойдет не на словах, а на деле, заодно и тех кто лоббирует их интересы, крышует зацепят вместе со всей миграционной мафиозной ОПГ во главе с Хуснуллиным, поверьте это похлеще Минобороны и генштаба будет в строительной и миграционной мафии...
Ответить
18 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Мастурбеков и их саранчу нах из России, вспомните 90-е, что они творили со всеми кто не их национальности...Они тоже этого хотят?
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх