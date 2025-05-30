Учёные: скука может быть полезна для мозга

Состояние скуки может приносить пользу мозгу и психике человека. К такому выводу пришли исследователи университета Саншайн-Кост (Австралия) Мишель Кеннеди и Дэниел Херменс, которые изучили, как мозг реагирует на недостаток внешней стимуляции.