Учёные: скука может быть полезна для мозга

Состояние скуки может приносить пользу мозгу и психике человека. К такому выводу пришли исследователи университета Саншайн-Кост (Австралия) Мишель Кеннеди и Дэниел Херменс, которые изучили, как мозг реагирует на недостаток внешней стимуляции.
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