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Первый день – и уже слезы. Это – Олимпиада! Трехкратный чемпион мира Артур Далалоян объяснил, почему расплакался после квалификации

Первый день – и уже слезы. Это – Олимпиада! Трехкратный чемпион мира Артур Далалоян объяснил, почему расплакался после квалификации

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян сегодня участвовал в квалификации. Российский гимнаст вышел на все шесть снарядов, хотя изначально планировалось, что он пропустит опорный прыжок и вольные упражнения.

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