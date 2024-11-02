Финал Национального чемпионата "Абилимпикс": победители и призеры из Самарской области

В Москве стартовал финальный этап национального чемпионата "Абилимпикс", который дает людям с ограниченными возможностями возможность продемонстрировать свои навыки и наметить профессиональную траекторию.
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