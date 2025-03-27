В США искренне полагали, что вместе с ключами от Белого дома и чемоданчиком с красной кнопкой Байден передал Трампу всех американских крепостных по всему миру, всех этих дрессированных попугаев, мартышек и хрюшек. Ан нет! ©

Надежда умирает последней. Часть отечественных публицистов и даже политиков совершенно искренне верит, что если на смену идеалам животного украинского нацизма придут идеалы хорошего украинского патриотизма, то всё будет хорошо.
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