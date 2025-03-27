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В США искренне полагали, что вместе с ключами от Белого дома и чемоданчиком с красной кнопкой Байден передал Трампу всех американских крепостных по всему миру, всех этих дрессированных попугаев, мартышек и хрюшек. Ан нет! ©

В США искренне полагали, что вместе с ключами от Белого дома и чемоданчиком с красной кнопкой Байден передал Трампу всех американских крепостных по всему миру, всех этих дрессированных попугаев, мартышек и хрюшек. Ан нет! ©

Надежда умирает последней. Часть отечественных публицистов и даже политиков совершенно искренне верит, что если на смену идеалам животного украинского нацизма придут идеалы хорошего украинского патриотизма, то всё будет хорошо.

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Комментарии
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С
Странник
все идет по нашему плану, чего истеришь то? если есть СВОЙ план, так воплощай, а не визжи на диване.
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11 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Слышит звон и не знает чем это в голове его же зазвенит. Карты раскрывают безмозглые. Помните это. Володимер Лагно
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
НЕЛЬЗЯ оставлять недобитыми бандэровцев!!! Уже один раз оставили, сейчас через сколько поколений все вернулось?!! ДОБИВАТЬ НУЖНО!!!
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2 час.
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