В США искренне полагали, что вместе с ключами от Белого дома и чемоданчиком с красной кнопкой Байден передал Трампу всех американских крепостных по всему миру, всех этих дрессированных попугаев, мартышек и хрюшек. Ан нет! ©

С Странник все идет по нашему плану, чего истеришь то? если есть СВОЙ план, так воплощай, а не визжи на диване.

ИРИНА МАЛЫШЕВА Слышит звон и не знает чем это в голове его же зазвенит. Карты раскрывают безмозглые. Помните это. Володимер Лагно