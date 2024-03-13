Новый анализ крови определяет колоректальный рак с точностью до 83%

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, анализ крови, предназначенный для скрининга колоректального рака у людей со средним риском и не имеющих симптомов, выявил колоректальный рак у 83% людей, у которых было подтверждено заболевание.
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