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Россия сохранила место среди стран-лидеров по добыче рыбы

Россия сохранила место среди стран-лидеров по добыче рыбы

Россия сохранила место в первой пятерке стран-лидеров по объемам добычи рыбы. Об этом со ссылкой на данные Росрыболовства сообщает ТАСС По информации ведомства, по объемам добычи водных биологических ресурсов Россия остается среди лидеров.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;Россия сохранила место среди стран-лидеров по добыче рыбы&quot; И где добытая лидерами рыба?
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1 м.