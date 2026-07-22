Россия сохранила место среди стран-лидеров по добыче рыбы

Россия сохранила место в первой пятерке стран-лидеров по объемам добычи рыбы. Об этом со ссылкой на данные Росрыболовства сообщает ТАСС По информации ведомства, по объемам добычи водных биологических ресурсов Россия остается среди лидеров.
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