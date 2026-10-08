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За рулем

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Что грозит за езду без ОСАГО в 2026 году

Что грозит за езду без ОСАГО в 2026 году

Действующего полиса ОСАГО нет – значит, за руль лучше не садиться, иначе водителю выпишут штраф 800 рублей.

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