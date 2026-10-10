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RT Russia

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Средства ПВО за сутки сбили 725 беспилотников ВСУ

Средства ПВО за сутки сбили 725 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 725 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

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