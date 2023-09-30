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Сенаторы обсуждают продление финансирования правительства США без помощи Киеву

Сенаторы обсуждают продление финансирования правительства США без помощи Киеву

По данным газеты The Hill, сенаторы от Республиканской партии рассматривают вариант принятия инициативы о продолжении финансирования правительства Соединенных Штатов Америки на две недели, которая не будет предусматривать направления средств на поддержку Киева.

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