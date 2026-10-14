К началу темного сезона в Архангельске заменили 80% светильников на современные светодиодные

Из 23 тысяч фонарей более 18 тысяч – именно такие.Из 23 тысяч фонарей более 18 тысяч – именно такие.Как сообщил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев, программа модернизации уличного освещения в Архангельске продолжается.