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К началу темного сезона в Архангельске заменили 80% светильников на современные светодиодные

Из 23 тысяч фонарей более 18 тысяч – именно такие.Из 23 тысяч фонарей более 18 тысяч – именно такие.Как сообщил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев, программа модернизации уличного освещения в Архангельске продолжается.

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