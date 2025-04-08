1,5 тыс. разыскиваемых выявлены транспортной полицией ЦФО с помощью камер

Рязанская область — один из субъектов РФ, входящих в состав ЦФО.Сотрудники транспортной полиции в Центральной России в 2024 году при помощи камер видеонаблюдения с функцией биометрической идентификации обнаружили почти 1 500 человек, находившихся в федеральном розыске.